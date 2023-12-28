هولندية تتحدث العربية.. من هي منسقة الشؤون الإنسانية في غزة؟

عيّنت الأمم المتحدة السياسية الهولندية والدبلوماسية المخضرمة سيغريد كاغ، منسقة للشؤون الإنسانية في غزة، في المنصب المُستحدث الأسبوع الماضي، بعد قرار الأمن الدولي بزيادة المساعدات للقطاع الذي مزقته الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

ودعا القرار إلى تعيين "منسق كبير للشؤون الإنسانية" وإعادة الإعمار، يكون مسؤولًا عن "التسهيل والتنسيق والمراقبة والتحقق" من الإغاثة الإنسانية في غزة، كما دعا إلى إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع حركة المساعدات، والتي كانت حتى الآن غير كافية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة.

وستكون كاغ مسؤولة عن إنشاء هذه الآلية بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بحسب بيان الأمم المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ مهمتها في الـ8 من يناير.

وتتمتع السيدة كاغ بخبرة واسعة في الشؤون السياسية والإنسانية والتنموية، وكذلك الدبلوماسية.

وقد شغلت أخيرا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وكانت أول وزيرة للمالية في الحكومة الهولندية منذ يناير 2022.

وقبل ذلك، شغلت منصب وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي في هولندا في الفترة من أكتوبر 2017 حتى مايو 2021، ووزيرة للشؤون الخارجية حتى سبتمبر 2021.

وتم انتخاب سيغريد كاغ زعيمة للحزب الاشتراكي الليبرالي في سبتمبر 2020، ثم استقالت من هذا المنصب في أغسطس 2023.

وقادت حزبها للفوز في انتخابات مارس 2021.

وشغلت السيدة كاغ مجموعة واسعة من المناصب الرفيعة في منظومة الأمم المتحدة؛ فقد كانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، في الفترة بين عام 2015 إلى عام 2017.

ومن عام 2013 إلى عام 2015، عملت منسقة خاصة مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا.

كما شغلت منصب مساعد الأمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة بين 2010 إلى 2013، ومنصب المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن في الفترة بين 2007 إلى 2010.

وقبل ذلك، عملت السيدة كاغ في العديد من المناصب العليا لدى اليونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الأونروا.

السيدة كاغ حاصلة على درجة الماجستير في الآداب في دراسات الشرق الأوسط من جامعة إكستر، وماجستير الفلسفة في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد، وبكالوريوس الآداب في دراسات الشرق الأوسط من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. تتحدث السيد سيغريد كاغ الهولندية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية.

ويأتي التعيين، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الـ8 من يناير، في الوقت الذي وصلت فيه الأوضاع في القطاع المحاصر إلى مستويات كارثية، على حد تعبير رئيس منظمة الصحة العالمية، بعد زيارة قام بها أخيرًا.