السودان.. "الحرية والتغيير" تعتبر خطابات مساعد البرهان "مزايدة خطيرة"

ردت قوى الحرية والتغيير السودانية، الأربعاء، على اتهامات وجهها لها مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر العطا، بالتحالف مع قوات الدعم السريع، واعتبرتها "خطابات مزايدة خطيرة.

وأفادت قوى الحرية والتغيير، في بيان على "فيسبوك"، أن "تصريحات العطا تثبت ما ظللنا نكرره مراراً حول خطورة تبعات انخراط المؤسسة العسكرية في السياسة".

وجاء في البيان أن القوات المسلحة السودانية ملك للشعب، ويجب أن تنأى عن أي شكل من أشكال النشاط السياسي، وأن "أفعال بعض قادتها، مثل الفريق ياسر العطا، تحيد بها عن مهمتها الدستورية وتحولها لطرف سياسي ينخرط في الصراع على السلطة، ويحيد بها عن قوميتها ومهنيتها".

ووفق البيان، فإن "مساعد البرهان يعلم بأن الحرية والتغيير ليست حليفاً للدعم السريع، وأنها لم تُنشئ هذه القوات".

وجاء في البيان أن "استخدام العطا لخطابات المزايدة الخطيرة هذه لأسباب صغيرة للغاية تتعلق بالطموح الشخصي في قيادة الجيش، واستغلال المؤسسة العسكرية لتحقيق غايات سلطوية خاصة، عبر التماهي مع خطابات فلول النظام البائد وتبني أكاذيبهم".