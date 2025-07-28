من بغداد إلى أربيل.. المسيرات المفخخة تستنفر السلطات العراقية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في ناحية رزگاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل، دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكر الجهاز في بيان أن "الحادث وقع عند الساعة 5:50 صباحًا، حيث كانت الطائرة مفخخة وسقطت داخل إحدى المناطق السكنية، فيما لم تُسجَّل أضرار بشرية أو مادية كبيرة".

في الأثناء، وصل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع، يضم نائب قائد العمليات المشتركة، وممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني، ومدير استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب.

وتهدف الزيارة – وفق بيان رسمي – إلى متابعة التحقيقات الجارية بشأن سلسلة الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية وبُنى تحتية في إقليم كردستان، وآخرها سقوط الطائرة المفخخة في ناحية رزگاري فجر اليوم.

وكان في استقبال الوفد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد وعدد من المسؤولين، حيث يُتوقَّع أن تُعقد اجتماعات أمنية موسَّعة لمناقشة سُبل التنسيق بين بغداد وأربيل.

ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيَّرة استهدفت مناطق مختلفة من الإقليم خلال الأشهر الماضية، من بينها محيط مطار أربيل ومواقع قرب مصفاة كورمور؛ ما أثار مخاوف أمنية واتهامات غير رسمية لجماعات مسلحة بالوقوف خلف تلك العمليات.

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وتصاعد استخدام الطائرات المسيّرة داخل العراق بعد توقف الحرب الإيرانية - الإسرائيلية وسط غياب إعلانات رسمية عن الجهة المنفذة، في وقت تطالب فيه سلطات الإقليم الحكومة الاتحادية بتعزيز القدرات الدفاعية والتنسيق الاستخباري لمنع تكرار هذه الهجمات.