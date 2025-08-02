بعد هجوم منبج.. الجيش السوري يوجه ضربات دقيقة لقوات "قسد"

نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات دقيقة استهدفت مصادر النيران التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال هجوم نفذته على قوات وزارة الدفاع السورية في منبج.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية، في بيان لها أوردته وكالة "سانا" الرسمية، أن قوات "قسد" قصفت قرية "الكيارية" ومحيطها في ريف منبج.

وقالت: "تمكنت قواتنا من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب".

وكانت إدارة الإعلام والاتصال قد ذكرت في وقت سابق يوم السبت، أن "قوات الجيش العربي السوري تمكنت الساعة 21:40 من صد عملية تسلل قامت بها قوات "قسد" على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية".

وبحسب بيان سابق للوزارة، نفذت قوات "قسد" صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية "الكيارية" ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، ما أدى لإصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة.

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