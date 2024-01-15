مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في البيرة

قُتل فلسطينيان، اليوم الأحد؛ بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مركبة فلسطينية كانا بداخلها بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية، وفقًا لما أفاد مراسل "إرم نيوز".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه المركبة الفلسطينية أثناء اقتحامه بالآليات والمدرعات العسكرية لمدينة البيرة من جهة حاجز "بيت إيل".

ولفت إلى أن إطلاق النار أدّى لمقتل الشابين، اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وبحسب شهود عيان، حاصر الجيش الإسرائيلي المركبة بالقرب من مدخل البيرة الشمالي ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليها لأكثر من نصف ساعة؛ وهو ما أدى إلى وفاة الشابين.

وفي ذات السياق، شهدت بلدتا سبسطية شمال نابلس، وعزون شرقي قلقيلية، اقتحامًا بالآليات العسكرية الإسرائيلية وسط إطلاق نار متواصل تجاه الشبّان ومنازل الفلسطينيين.

وقال شهود إن القوات الإسرائيلية داهمت عددًا من منازل المواطنين في البلدتين، وعبثت بمحتوياتها واعتقلت مجموعة من المواطنين منهم 7 من عزون، وأجرت معهم تحقيقًا ميدانيًا قبل أن تنقلهم إلى مراكز التحقيق.

وأشاروا إلى أنه وقعت في بلدة عزون اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، ألقوا على الآليات الإسرائيلية قنابل يدوية محلية الصنع.