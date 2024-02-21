اليمن يدعو أوروبا إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

وصفت الحكومة اليمنية هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة "سي شامبيون"، التي تقلّ الحبوب إلى ميناء عدن، بأنه "تصعيد خطير"، ودعت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، في الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن الميليشيا استهدفت السفينة التي تحمل 40 ألف طن من الحبوب، أثناء إبحارها من الأرجنتين إلى ميناء عدن، بصاروخين باليستيين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وأضاف الإرياني أن السفينة كانت أثناء استهدافها في الطريق لإفراغ أكثر من 9 آلاف طن من الذرة في ميناء عدن، قبل أن تتجه إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين في مياه البحر الأحمر، لإفراغ الحمولة المتبقية.

وذكر أن السفينة "سي شامبيون" سبق أن سلمت مساعدات إنسانية إلى الموانئ اليمنية، نحو 11 مرة، خلال 5 سنوات ماضية.