بعملية مشتركة مع "الشاباك".. الجيش الإسرائيلي يغتال عنصراً من حماس

جهاد كمال النجّارالمصدر: منصة "فيسبوك"
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 6:24 م

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شارك مع "الشاباك" الشهر الجاري بالقضاء على أحد عناصر حركة حماس، زاعماً أنه تسبب في اختطاف المواطن ياردن بيباس خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء"، إن "الجيش قضى على المدعو جهاد كمال سالم النجّار من الذراع العسكرية لمنظمة حماس، بعد أن اقتحم كيبوتس نير عوز خلال المجزرة الدموية في 7 أكتوبر".

وأضاف أدرعي في منشوره أن النجّار "شارك في خطف ياردن بيباس"، مبيناً أن الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل بقوة ضد كل من شارك في المجزرة الدموية في 7 أكتوبر" وفق تعبيره.

 

