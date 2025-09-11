مصادر: مقتل شاب جراء التعذيب في سجن حوثي

قُتل شاب يمني جراء التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، بمحافظة عمران، أقصى شمال البلاد، وفق مصادر لـ"إرم نيوز".

وأوضحت المصادر أن الشاب عارف الريمي، البالغ من العمر 19 عامًا، توفي متأثرًا بالتعذيب في سجن "العميشة" بمديرية سفيان، شمال شرق محافظة عمران، الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وذكرت المصادر أن الحوثيين يزعمون أن الشاب السجين انتحر، على الرغم من آثار التعذيب الواضحة على جسده.

ورفضت أسرة الشاب استلام جثته، وتطالب بتحقيق لجنة محايدة في ملابسات وفاته، وسط إصرار من الحوثيين على دفنه، بحسب المصادر.

وتشير تقارير حقوقية محلية إلى مقتل 671 يمنيًا في سجون الحوثيين، جراء التعذيب والتصفية الجسدية والإهمال الطبي، بينها 98 ضحية توفيت جراء حقنها بمواد سامة.

في غضون ذلك، أقدمت ميليشيا الحوثي على قتل شاب واختطاف اثنين آخرين من أبناء قبيلتين مناهضتين لها عند حاجز تفتيش مروري بمديرية خبّ والشعف، شرقي محافظة الجوف، شمال البلاد، لأسباب لا تزال مجهولة حتى اللحظة.