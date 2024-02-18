على وقع المظاهرات.. الغزيون يخشون عواقب استمرار الحرب

شهد قطاع غزة مظاهرات محدودة تطالب بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ خمسة أشهر على القطاع، وترفع شعار "الشعب يريد إنهاء الحرب"، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على قرارات حركة حماس بشأن الحرب.

وخرج فلسطينيون في عدد من مدن وسط وجنوب قطاع غزة، وهي المناطق التي يكتظ بها النازحون، يطالبون بضرورة وقف الحرب، مطالبين حماس بالتوصل عبر الوسطاء لهدنة تعيدهم لمنازلهم وتساهم بإعادة إعمار القطاع، بدلاً من مخطط قد يدفعهم للتهجير نحو سيناء.

كما خرج المئات في مظاهرات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مرددين شعارات منتقدة لحماس ومطالبة للحركة بإنهاء الحرب، في حين تواصل الحركة التمسك بمواقفها بشأن التوصل لأي اتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بغزة.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تغيب فيه السيطرة الأمنية لحماس على القطاع، خاصة مع استهداف الجيش الإسرائيلي لعدد من عناصرها الشرطية والأمنية بوسط وجنوب القطاع، علاوة على عدم قدرتهم على العمل بغزة وشمالها.