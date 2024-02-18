على وقع المظاهرات.. الغزيون يخشون عواقب استمرار الحرب
شهد قطاع غزة مظاهرات محدودة تطالب بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ خمسة أشهر على القطاع، وترفع شعار "الشعب يريد إنهاء الحرب"، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على قرارات حركة حماس بشأن الحرب.
وخرج فلسطينيون في عدد من مدن وسط وجنوب قطاع غزة، وهي المناطق التي يكتظ بها النازحون، يطالبون بضرورة وقف الحرب، مطالبين حماس بالتوصل عبر الوسطاء لهدنة تعيدهم لمنازلهم وتساهم بإعادة إعمار القطاع، بدلاً من مخطط قد يدفعهم للتهجير نحو سيناء.
كما خرج المئات في مظاهرات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مرددين شعارات منتقدة لحماس ومطالبة للحركة بإنهاء الحرب، في حين تواصل الحركة التمسك بمواقفها بشأن التوصل لأي اتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بغزة.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تغيب فيه السيطرة الأمنية لحماس على القطاع، خاصة مع استهداف الجيش الإسرائيلي لعدد من عناصرها الشرطية والأمنية بوسط وجنوب القطاع، علاوة على عدم قدرتهم على العمل بغزة وشمالها.
مخاوف الغزيين
وقال خليل أبو علوان، أحد المشاركين في المظاهرات المطالبة بإنهاء الحرب، إنه "من واجب حماس العمل على التوصل لاتفاق يعيد النازحين إلى بيوتهم ويؤدي لإعادة إعمار القطاع بشكل كامل"، مبيناً أن الحرب كلفت سكان غزة ثمناً باهظاً.
وأوضح أبو علوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "سكان القطاع لم يكن لديهم خيار سوى أن يكونوا جزءاً من هذه الحرب"، قائلاً: "وقف الحرب مطلب شعبي يجب الانصات إليه".
وأضاف: "نخرج في مسيرات لإيصال صوتنا للعالم بأن محبي للسلام ونكره الحرب، ولنسلط الضوء على معاناة النزوح التي نعيشها، والتي نفتقد فيها للأمان والراحة، علاوة على أننا نفتقد أدنى الاحتياجات الإنسانية".
ويخشى الغزيون، الذين انتهى المطاف بـ1.4 مليون منهم نازحين في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، أن يتحولوا إلى لاجئين من جديد في حال أجبروا بسبب العملية العسكرية التي تتمسك إسرائيل بتنفيذها في المدينة بذريعة مواصلة العمل على تفكيك حماس.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن "كل من يطالبنا بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب، وإن هناك مجالاً كبيراً لإجلاء المدنيين من المدينة المكتظة بالسكان والنازحين"، دون أن يشير للوجهة التي يمكن أن تدفع هذه العملية العسكرية المدنيين في رفح لها.
وقالت الفلسطينية صابرين النقلة، إنها "تخشى أن ينتهي بها المطاف وعائلتها بعد النزوح أربع مرات إلى أن تصبح لاجئة"، معتبرة أن أي عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح تعني تنفيذ مخطط للتهجير.
وأضافت لـ"إرم نيوز" أن "العالم لا يريد للحرب أن تنتهي، لأنه لا يعقل أن كل دول العالم لا تستطيع الضغط على حماس وإسرائيل لوقف الحرب"، مشيرة أن الحرب في غزة خلفت كارثة لا يستطيع أحد تحملها.
حماس تتمسك بشروطها
وربطت حماس، المظاهرات – دون أن تشير إليها صراحة - ببعض مظاهر الخروج عن القانون في قطاع غزة، قائلة في بيان أصدرته مساء السبت، إن "إسرائيل تحاول استهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة، عبر محاولات مكشوفة بنشر الفوضى والفلتان والترويج لدعوات مشبوهة".
وأضافت "نحذّر الأطراف كافة، من استغلال الظروف الراهنة، في محاولة العبث بالجبهة الداخلية لشعبنا، ونؤكّد أن استهداف الاحتلال المستمر لجميع مظاهر العمل المدني والأمني والحكومي، لن يقف حائلاً أمام حمايتنا لشعبنا وصَوْنِنا لحاضنتنا الشعبية بشتى الوسائل"، وفق البيان.
وقبيل حديث نتنياهو، عن فشل في ملف التوصل لاتفاق بشأن إطلاق النار في غزة، بسبب "شروط خيالية" لحماس، أصدر رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بياناً أكد فيه تمسك حماس بموقفها المتعلق بالتهدئة.
وقال هنية إن "حماس لن ترضى بأقل من وقف كامل للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي لخارج قطاع غزة، وضرورة توفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين وعودتهم لشمال القطاع، إضافة لوقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار".
وأضاف هنية أن "تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك".
وأشار إلى أن "حركته استجابت طوال الوقت وبروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء لوقف الحرب وإنهاء حصار غزة والمساح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار".