مُصادرة إسرائيل لأراضي الضفة الغربية تضاعفت في 2023

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الإثنين، إن عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تضاعفت في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وأوضح مؤيد شعبان، رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال، صادرت خلال العام 2023، ما مجموعه 50 ألفا و524 دونما (الدونم يعادل 1000 متر مربع).

وأشار شعبان، إلى أن ذلك يتم تحت مسميات مختلفة، منها "إعلان محميات طبيعية وأوامر استملاك وأوامر وضع يد"، فيما جرت مصادرة 24 ألف دونم في عام 2022.

وقال المسؤول، في مؤتمر صحفي في رام الله: "لقد شكلت الإجراءات الاستعمارية لدولة الاحتلال في عام 2023، وعلى كافة الأصعدة، منعطفا خطيرا على المستويات التشريعية والعملياتية التنفيذية على الأرض".

وقال: "أدى إرهاب المستعمرين إلى تهجير 25 تجمعا بدويا فلسطينيا، 22 تجمعا بدويا منها جرى ترحيلها بُعيد الحرب (الإسرائيلية على قطاع غزة)".