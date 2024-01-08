مُصادرة إسرائيل لأراضي الضفة الغربية تضاعفت في 2023
قال مسؤول فلسطيني، اليوم الإثنين، إن عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تضاعفت في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وأوضح مؤيد شعبان، رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال، صادرت خلال العام 2023، ما مجموعه 50 ألفا و524 دونما (الدونم يعادل 1000 متر مربع).
وأشار شعبان، إلى أن ذلك يتم تحت مسميات مختلفة، منها "إعلان محميات طبيعية وأوامر استملاك وأوامر وضع يد"، فيما جرت مصادرة 24 ألف دونم في عام 2022.
وقال المسؤول، في مؤتمر صحفي في رام الله: "لقد شكلت الإجراءات الاستعمارية لدولة الاحتلال في عام 2023، وعلى كافة الأصعدة، منعطفا خطيرا على المستويات التشريعية والعملياتية التنفيذية على الأرض".
وقال: "أدى إرهاب المستعمرين إلى تهجير 25 تجمعا بدويا فلسطينيا، 22 تجمعا بدويا منها جرى ترحيلها بُعيد الحرب (الإسرائيلية على قطاع غزة)".
وأضاف شعبان: "تتكون هذه التجمعات من 266 عائلة اشتملت على 1517 فردا جرى ترحيلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، تركَّز معظمها شرقي رام الله في السفوح الشرقية تحديدا والأغوار".
ويحظى المستوطنون بدعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال شعبان: "بلغ عدد المستعمرين في مستعمرات الضفة الغربية بما فيها القدس ما مجموعه 730 ألفا و330 مستعمرا، موزعين على 180 مستعمرة، و194 بؤرة استعمارية منها 93 بؤرة رعوية".
وأضاف: "في مجمل العام 2023 تم إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، 8 منها أقيمت بعد 7 أكتوبر، أخذت 14 منها شكل بؤر رعوية في محافظات أريحا وطوباس وسلفيت ورام الله ونابلس، و4 منها أخذت شكل البؤرة السكنية، أقامها مستعمرون على أراض قرى محافظات نابلس وأريحا وطولكرم".