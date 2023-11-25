طفل إسرائيلي يلعب بـ"مكعب روبيك" وينفخ فقاعات بعد عودته من غزة

كان أوهاد مندر (9 سنوات) من بين 4 أطفال أُطلق سراحهم من غزة، أمس الجمعة، ليعود مع والدته وجدته إلى إسرائيل في اليوم الأول من اتفاق التبادل والهدنة التي تستمر 4 أيام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن روني هافيف (27 عامًا)، أحد أقارب أوهاد، في أثناء مشاهدة لقطات له بينما كان مسلحون تابعون لحركة (حماس) يسلمونه لموظفين تابعين للصليب الأحمر: "أنا في انتظار رؤية أوهاد ولا أستطيع الانتظار حتى أعطيه مكعب روبيك الذي أعرف أنه يحبه حقًا، وربما يكون يفتقده كثيرًا.. هذا هو أول شيء يأخذه معه أينما ذهب".

وأظهرت صور المستشفى، في وقت لاحق، أوهاد وهو يلعب بمكعب روبيك وينفخ الفقاعات.

وتحدث والد أوهاد إليه وقال إن ابنه ووالدته كيرين (54 عامًا)، وجدته روث (78 عامًا)، جميعهم بخير وبصحة جيدة. لكن لا يزال جد أوهاد، أبراهام موندر (78 عامًا)، محتجزًا في غزة.

وكان من بين المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة عشر الذين أطلقت "حماس" سراحهم أطفال آخرون ونساء مسنات.

وكانوا جميعهم من بين نحو 240 شخصًا اختطفهم مسلحو حماس من جنوب إسرائيل، في السابع من الشهر الماضي.

ومن المتوقع إطلاق سراح بقية المجموعة المكونة من 50 إسرائيليًا على الأقل بموجب اتفاق التبادل بين إسرائيل وحماس الذي تتوسط فيه قطر خلال الأيام المقبلة، ويمكن إطلاق سراح المزيد من المحتجزين في حالة تمديد اتفاق الهدنة.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 39 امرأة وطفلاً من الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، أمس الجمعة، وهم الدفعة الأولى من مجموعة مكونة من 150 أسيرًا من المقرر إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وقالت مصادر أمنية مصرية إنها تلقت قائمة بأسماء 14 امرأة وطفلاً إسرائيليًا من حماس سيطلق سراحهم، اليوم السبت، وإنها تنتظر المزيد من التفاصيل حول موعد تسليم الرهائن إلى السلطات المصرية.