أياماً تحت الركام.. كيف قُتل صفي الدين؟

كشفت تقارير إخبارية أن رئيس المجلس التنفيذي لميليشيا حزب الله، هاشم صفي الدين، قضى اختناقاً بالطريقة ذاتها التي مات بها سلفه، حسن نصر الله.

وأوضحت التقارير أن صفي الدين مات بعد أيام من قصف إسرائيل لمنطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأنه قضى أياماً تحت الركام وقضى اختناقاً، ولم يمت مباشرة جراء الغارات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق لقي الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، حتفه اختناقًا، في مكان يفتقر إلى التهوية، خلال هجوم جوي إسرائيلي استهدف مقره في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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ونعت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، أمس الأربعاء، في بيان لها، هاشم صفي الدين، الذي تولى قيادة الحزب مدة قصيرة بعد اغتيال قائده، حسن نصر الله، قبل أن يقتل هو الآخر بغارة إسرائيلية.

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وكانت تقارير لبنانية قد ذكرت أنه تم انتشال جثمان هاشم صفي الدين و23 آخرين بعد أن عثر على جثثهم في المريجة، وكانوا قد قضوا بضربة إسرائيلية ضخمة، قبل أن يخرج الجيش الإسرائيلي ليؤكد العثور على جثمانه.

وأكدت الميليشيا اللبنانية أن "هاشم صفي الدين قتل في غارة جوية إسرائيلية".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف صفي الدين في الرابع من أكتوبر الجاري، ورجّح لاحقا أنه قُتل.