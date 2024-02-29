سلطنة عمان.. تأثر خدمة الاتصالات بسبب قطع كابل بحري

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان إن قطعًا في أحد الكابلات البحرية العالمية أدى إلى تأثر خدمات الاتصالات في مختلف محافظات السلطنة.

وأوضحت الهيئة الحكومية، في بيان أن قطعاً في أحد الكابلات البحرية العالمية، "أدى إلى تأثر خدمات البيانات لجميع المشغلين" في مختلف المحافظات.

وأضافت الهيئة في بيانها "تتابع الهيئة مع الشركات الإجراءات المتخذة للتقليل من أثر هذا القطع على جودة الخدمات".