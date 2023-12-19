مقتل متهم بإدارة شبكة تهريب مخدرات بغارة جوية في جنوب سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، إن متهمًا بإدارة شبكة تهريب مخدرات في سوريا، قُتل في قصف جوي استهدف منطقة صلخد بريف السويداء جنوب البلاد، قرب الحدود مع الأردن.

وقال المرصد السوري، إنّ غارتين جويتين استهدفتا موقعا قرب منطقة المتاعية شرق درعا.

ولم يحدد المرصد هوية المتهم، لكن وسائل إعلام قالت إن الغارات استهدفت منزل ناصر السعدي المتهم بإدارة شبكات لتهريب المخدرات.

وتأتي هذه التطورات، بعد اشتباكات خاضها الجيش الأردني مع مسلحين ومهربين على الحدود مع سوريا أمس الإثنين.