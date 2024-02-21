السعودية تُعرب عن أسفها لنقض مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها، جراء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الخارجية قولها في بيان، إن مشروع القرار تقدّمت به الجمهورية الجزائرية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.
وأكدت الوزارة في بيانها على أن هناك حاجة، أكثر من أي وقتٍ مضى، إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.
وحذّرت من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.