السعودية تُعرب عن أسفها لنقض مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها، جراء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الخارجية قولها في بيان، إن مشروع القرار تقدّمت به الجمهورية الجزائرية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.