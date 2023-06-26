هل تسيطر قوات الدعم السريع على جنوب الخرطوم؟

ويقدر عدد شرطة الاحتياطي المركزي 80 ألف عنصر موزعين على جميع الولايات السودانية، مع تركيز ملحوظ في العاصمة الخرطوم وبعض مناطق النزاعات مثل دارفور.

وتصنف شرطة الاحتياطي المركزي على أنها قوة قتالية مدربة على خوض العمليات العسكرية ومكافحة الشغب، وشاركت في حرب دارفور خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، كما دخلت كطرف مساند إلى جانب الجيش السوداني في قتاله ضد قوات الدعم السريع بالخرطوم.

السيطرة على جنوب الخرطوم

وقال الخبير العسكري، العميد المتقاعد عمر ارباب، لـ "إرم نيوز"، إن قوات الدعم السريع، تريد من خلال سيطرتها على مقر شرطة الاحتياطي المركزي أن تحكم السيطرة على جنوب الخرطوم حتى تتمكن من مهاجمة سلاحي الذخيرة والمدرعات بظهر محمي.

وأضاف أرباب: "في حال مهاجمة وسيطرة الدعم السريع على سلاحي الذخيرة والمدرعات، ستتمكن من فتح خطوط الإمداد بين قواتها المتحركة ومعسكر طيبة الذي يعتبر خط الإمداد الرئيسي للدعم السريع، إضافة إلى الحصول على الأسلحة والذخائر والمركبات من الاحتياطي المركزي".

ويقع مقر شرطة الاحتياطي المركزي على الطريق الرئيسي الرابط بين الخرطوم وولاية النيل الأبيض جنوبا، ويبعد نحو 10 كيلومترات عن معسكر "طيبة"، أكبر معسكرات الدعم السريع الواقع على نفس الطريق القومي.

فيما يقع مقر "سلاحي الذخيرة والمدرعات" التابع للجيش السوداني إلى الشمال من مقر شرطة الاحتياطي المركزي، على بعد نحو 15 كيلومترا، وهو أحد المواقع الاستراتيجية للجيش مثله كسلاح المهندسين وسلاح الإشارة، بجانب القيادة العامة.

تدخل الطيران

من جهته، رأى المحلل العسكري، عمر عثمان محجوب، أن قوات الدعم السريع تمكنت من اقتحام معسكر "الاحتياطي المركزي" بالخرطوم، مستفيدة من سلاح المسيرات في ضرب استحكامات الاحتياطي المركزي.

وقال عثمان لـ"إرم نيوز"، إن قوات الدعم السريع استولت على كمية من الذخيرة ولكنها لم تتمكن من المحافظة على تواجدها في المعسكر بعد تدخل الطيران العسكري وقيامه بقصف تجمعاتها مما اضطرها للانسحاب بعد معارك استمرت الى ما بعد ليل الأحد.

وأضاف: "أهمية قوة الاحتياطي المركزي تتمثل في كونها أكبر قوة عسكرية في جنوب الخرطوم، ولهذا كانت دوما عقبة أمام نهب سوق الكلاكلة وكل أحياء جنوب ألخرطوم، وهي بمثابة شوكة في خاصرة قوات الدعم السريع المنتشرة شرق معسكر الاحتياطي المركزي".

وتابع: "لهذا لم يكن للجيش خيار غير استخدام كافة القوة المتاحة لمنع سقوط معسكر الاحتياطي المركزي في قبضة قوات الدعم السريع خاصة في المرحلة الحالية التي يريد الجيش فيها الانتشار داخل الأحياء السكنية وعلى الطرق الداخلية وفي الأسواق، وهذه أمور يبرع فيها كثيرا رجال قوة الاحتياطي المركزي".

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت ترمي لإخراج قوة الاحتياطي المركزي خارج ميدان المعركة.

وكانت وتيرة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع تصاعدت في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، وسط تغطية جوية مكثفة من الطيران الحربي التابع للجيش، على ما أفاد شهود عيان لـ "إرم نيوز".

وقال شهود عيان من مناطق "الكلاكلات والشقيلاب والعشرة" جنوب الخرطوم، إن معارك عنيفة اندلعت منذ الصباح الباكر أمس الأحد، في هذه المناطق، خصوصا قرب مقر شرطة "الاحتياطي المركزي".