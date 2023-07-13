الدعم السريع ترحب بمخرجات قمة دول جوار السودان وتدعو لتوحيد مبادرات وقف الحرب

رحبت قوات الدعم السريع، بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت، اليوم الخميس في مصر، داعية إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على "تويتر"، إن "مخرجات قمة دول الجوار السوداني جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان وتبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية"، مؤكدة أن ذلك يمثل انتصاراً لرؤيتها التي ظلّت تنادي بها منذ بداية الحرب.

وأوضح البيان أن قمة دول الجوار السوداني تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.