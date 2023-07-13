الدعم السريع ترحب بمخرجات قمة دول جوار السودان وتدعو لتوحيد مبادرات وقف الحرب
رحبت قوات الدعم السريع، بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت، اليوم الخميس في مصر، داعية إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل.
وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على "تويتر"، إن "مخرجات قمة دول الجوار السوداني جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان وتبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية"، مؤكدة أن ذلك يمثل انتصاراً لرؤيتها التي ظلّت تنادي بها منذ بداية الحرب.
وأوضح البيان أن قمة دول الجوار السوداني تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وتابع البيان: "تؤكد قوات الدعم السريع استعدادها التام للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج من أجل التوصل إلى حل جذري للأزمة السودانية عبر استعادة المسار المدني الديمقراطي لرفع المعاناة عن شعبنا".
وكان مجلس السيادة السوداني، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "القوات المسلحة مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت قوات الدعم السريع".
وأكد في بيان له على حسابه بموقع "فيسبوك" حرصه على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة للبلاد، مشيرا إلى الالتزام بابتداء حوار سياسي فور توقف الحرب، يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين.
واستضافت مصر قمة إقليمية في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين بالسودان، وهي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.