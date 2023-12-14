حماس تقصف موقع "صوفا" الإسرائيلي.. ما أهميته الإستراتيجية؟
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، قصف عدد من المواقع الإسرائيلية العسكرية، من بينها موقع إسناد "صوفا" العسكري الإسرائيلي، الواقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان مقتضب إنها "قصفت تحشدات للعدو في موقع إسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية"، فيما أعلنت في بيانات متلاحقة عن قصف عدد من المواقع العسكرية المتاخمة لغزة بمنظومات صواريخ "رجوم" وقذائف الهاون.
وعادة ما تستخدم الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وعلى رأسها حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، قذائف الهاون ومنظومات صواريخ قصيرة المدى لاستهداف هذا الموقع، ومواقع عسكرية أخرى للجيش الإسرائيلي على حدود القطاع.
ويمثل موقع إسناد "صوفا" العسكري الإسرائيلي، أحد أهم النقاط العسكرية لتجمع الآليات والجنود على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة، ويستخدمه الجيش الإسرائيلي نقطة انطلاق للآليات، التي تنفذ مناورة برية في مدينة خانيونس جنوب القطاع.
ويضم الموقع واحدة من أكبر المنظومات الاستخبارية الإسرائيلية والتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لرصد أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، عبر شبكة واسعة من طائرات الاستطلاع تغطي سماء القطاع.
أهمية كبيرة
ويرى الخبير العسكري اللواء واصف عريقات، أن الموقع يعد قاعدة لوجيستية كبيرة للجيش الإسرائيلي، وله أهمية خاصة بالتزامن مع العملية العسكرية البرية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال لـ"إرم نيوز" إن "الموقع العسكري يعد مركز ثقل للأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية، وإن تكرار استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية هو محاولة لتعطيل الجهد الاستخباري الإسرائيلي".
وأضاف عريقات أن "موقع صوفا العسكري كان من أوائل المواقع التي باغتها مسلحو كتائب القسام الجناح المسلح لحماس خلال الهجوم الواسع، في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف تحييده وحرمان الجيش الإسرائيلي من الجهد الاستخباري الذي يقدمه".
إستراتيجية جديدة
وأشار إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اعتمدتا، مؤخرًا، على تخصيص جزء من العمليات الهجومية بالصواريخ للمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية في غزة، لأنها تخدم النشاط البري للجنود الإسرائيليين.
وقال إنه "منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة تقصف الحركتان، بشكل يومي، المواقع العسكرية المتاخمة للقطاع، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإعماء للجيش الإسرائيلي في مناورته البرية، إضافة للاحتمالية الكبيرة لوجود مسؤولين استخباريين في المواقع العسكرية القريبة من مسرح العمليات على حدود غزة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت كتائب القسام إنها استهدفت غرف القيادة الميدانية للجيش الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، وقذائف الهاون من العيار الثقيل.