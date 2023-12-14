حماس تقصف موقع "صوفا" الإسرائيلي.. ما أهميته الإستراتيجية؟

وعادة ما تستخدم الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وعلى رأسها حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، قذائف الهاون ومنظومات صواريخ قصيرة المدى لاستهداف هذا الموقع، ومواقع عسكرية أخرى للجيش الإسرائيلي على حدود القطاع.

ويمثل موقع إسناد "صوفا" العسكري الإسرائيلي، أحد أهم النقاط العسكرية لتجمع الآليات والجنود على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة، ويستخدمه الجيش الإسرائيلي نقطة انطلاق للآليات، التي تنفذ مناورة برية في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

ويضم الموقع واحدة من أكبر المنظومات الاستخبارية الإسرائيلية والتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لرصد أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، عبر شبكة واسعة من طائرات الاستطلاع تغطي سماء القطاع.

أهمية كبيرة

ويرى الخبير العسكري اللواء واصف عريقات، أن الموقع يعد قاعدة لوجيستية كبيرة للجيش الإسرائيلي، وله أهمية خاصة بالتزامن مع العملية العسكرية البرية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.