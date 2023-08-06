البيان الختامي لمحادثات جدة بالشأن الأوكراني

اختتمت المحادثات التي تستضيفها مدينة جدة "غرب السعودية" حول الأزمة الأوكرانية، يوم الأحد، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" على منصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر".

وأكدت الوكالة "اختتام أعمال اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية المنعقد في جدة بشأن الأزمة الأوكرانية".

وأضافت: "عقد يوم السبت بتاريخ 18 محرم 1445هـ، الموافق 5 أغسطس 2023م، في جدة اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وقد عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته".

وبحسب البيان، يأتي الاجتماع استمراراً لجهود ومساعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي يبذلها في هذا الشأن منذ شهر مارس لعام 2022م.