فُقد منذ 2021.. العثور على شاب إسرائيلي تائهٍ في الأردن

وأضافت: "أنا متحمسة، أريد فقط أن أحضنه.. لم نسمع عنه منذ عامين.. منذ لحظة عملية (عامود السحاب)، توقف عن الكلام، وحبس نفسه في الغرفة ولم يتحدث.. ولفترة طويلة، كان يختفي ويعود مرارًا وتكرارًا.. لم تكن لدينا أي علامة على بقائه على قيد الحياة خلال العامين الماضيين، ولم نعد نعتقد أنه على قيد الحياة.. لقد مررنا بالكثير، تزوج أخي خلال هذا الوقت وبكينا عليه".

من جهته، قال كامل طلقات، طالب التمريض الفلسطيني في الأردن، إنه "كان أول من تحدث إلى روتبان.. سألني رئيس القسم بالمستشفى إذا كنت أعرف العبرية، وأجبت بالإيجاب. دخلت إلى روتبان، وبدأت أتحدث معه بالعبرية، وأنا أكتب في دفتر ملاحظات، وأسأله : كيف أتى؟ ومن أين أتى؟ وما هو هاتفه؟.. وبعد أن حاولت عدة مرات، كتب لي، وأعطاني رقم والدته".

ومضى بالقول: "اتصلت بوالدته إيليا وأخبرتها أن لديها ابنًا تائهًا في الأردن، وأرسلت لي جميع تفاصيله، وأخبرتهم للاتصال بالسفارة الإسرائيلية في عمّان.. وفي البداية كان يخشى التحدث بالعبرية معي، ولكن بعد أن أجرينا مكالمة فيديو مع والدته بدأ يتحدث معي. كان الأمر مؤثرًا للغاية.. وأحضرت له الطعام وحاولت تهدئته".

بدوره، قال رئيس وحدة كلاب تتبع الأثر، مايك بن يعقوب، إنه "حتى الآن لم يتضح كيف دخل روتبان إلى الأردن".

وأضاف أن "المحققين الأردنيين حاولوا أيضًا فهم كيف وصل إلى الأردن؟ لكنهم لم ينجحوا".