مع ارتفاع الأسعار.. الحصول على الطعام مهمة شاقة للغزيين

أسعار تفوق قدرة السكان

وقال شكري أبو نعيم، إن "أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية في أسواق القطاع مرتفعة للغاية، وتفوق قدرة المواطنين على الشراء"، مشيراً أن ذلك تسبب بانتشار الجوع بين النازحين، وبحثهم عن المساعدات بشكل أساسي.

وأوضح أبو نعيم، لـ"إرم نيوز"، أن "المئة دولار التي كانت تكفي بعض العائلات لأكثر من أسبوع يتم خلاله تلبية جميع احتياجاتهم، لا تكفي في الوقت الحالي ليوم أو يومين"، مبيناً أن السكان يشترون الاحتياجات الأساسية جداً فقط.

وأضاف: "جميع السلع والمواد ارتفعت أسعارها بمعدلات خيالية، وهناك استغلال من بعض التجار للحرب على غزة، حيث يعمدون لرفع الأسعار، واحتكار بعض المواد"، مؤكداً أن سكان غزة يخوضون حرباً أخرى لتوفير الطعام.

وتابع: "من لا يمتلك المال الكافي يموت جوعاً، كما أن جميع السلع بأسعار لا يقدر عليها الغني قبل الفقير"، مؤكداً أن هناك غياب لرقابة الجهات الرسمية على الأسعار وهو الأمر الذي ساهم بحالة التضخم التي يشهدها القطاع.

تضخم غير مسبوق

ومن ناحيته، قال خليل أبو سلمية، أحد النازحين من غزة لجنوب القطاع، إنه "لا يجد في الأسواق إلا المعلبات التي تباع بأسعار خيالية للغاية"، مشيراً أن الخضروات واللحوم نادرة الوجود وبثمن باهظ أيضاً.