إسرائيل تغتال 4 من ميليشيا حزب الله في "كفررمان" جنوب لبنان

أفادت مصادر لبنانية، اليوم الخميس، بمقتل 4 عناصر من ميليشيا حزب الله في لبنان، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على جنوب لبنان.

واستهدفت الغارة، التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية، بصاروخين، شقة سكنية في بلدة "كفررمان" القريبة من "النبطية" جنوب لبنان، ونشرت وسائل إعلام مقربة من الميليشا صوراً للقتلى الأربعة.

وتقع كفررمان على بعد 12 كيلومتراً بخط مستقيم عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها سكان سيارات إسعاف تهرع الى محيط المبنى المستهدف.

وأعلنت ميليشيا حزب الله في وقت سابق، استهداف عدة مواقع إسرائيلية عسكرية، منها "مبنى في مستعمرة المطلة، ومبنيين في مستعمرة أفيفيم يتحصن فيما جنود إسرائيليون".

وشملت المواقع التي أعلنت الميليشيا استهدافها كذلك "تموضعًا عسكريًا في مستعمرة شوميرا وآخر في مستعمرة إيفن".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد ذكر أن "سلاح الجو أحبط تهديدًا جويًا - عملية الاعتراض السابعة العملياتية بواسطة منظومة (حيتس) الدفاعية للمدى الطويل منذ نشوب الحرب".

وقال: "خلال ساعات الصباح الباكر رصدت منظومة (حيتس) للدفاع الجوي هدفًا بالستيًا طويل المدى تم إطلاقه من جهة الجنوب الشرقي وتم اعتراضه خارج حدود دولة إسرائيل".