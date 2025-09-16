الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتعدّه اعتداء على السلام

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حماس في قطر الأسبوع الماضي، يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، وحض على "المحاسبة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون".

وبحسب وكالة "فرانس برس" أوضح تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في افتتاح جلسة طارئة بشأن الهجوم أن "الهجوم الذي شنّته إسرائيل على المفاوضين في الدوحة في 9 أيلول/سبتمبر هو انتهاك صادم للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض في كل أنحاء العالم".

وقصفت إسرائيل الأسبوع الماضي مكاتب سياسية تابعة لحركة حماس في الدوحة، وهي خطوة لاقت استنكارا في أوروبا والعالم العربي وأثارت استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه لم يكن على علم سابق بها.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 5 من عناصر "حماس" وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.