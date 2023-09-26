الحوثيون يقمعون احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة سبتمبر
نفَّذت ميليشيات الحوثيين، مساء أمس الإثنين، حملات قمع طالت مواطنين يمنيين محتفلين بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر، في كل من صنعاء وإب الخاضعتين لسيطرتها، شمال البلاد.
وصادرت ميليشيات الحوثيين، عبر حواجز أمنية مستحدثة، موزعة على العاصمة صنعاء، الأعلام اليمنية من المواطنين المحتفلين بذكرى الثورة، ونزعتها من سياراتهم تحت تهديد السلاح.
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تُظهر عناصر مسلحة ترتدي زيّ قوات أمنية تابعة للحوثيين في صنعاء، وهم ينزعون الأعلام من سيارات المواطنين، ويطلقون النار على سيارة رفض سائقها نزع العلم اليمني عنها.
واستفزّت هذه التصرفات عددًا من المواطنين اليمنيين، الذين خرجوا راجلين لترديد هتافات وطنية، رافعين العلم اليمني في حيّ التحرير، وسط العاصمة صنعاء، عشيّة ذكرى الثورة اليمنية.
وفي محافظة إب حاولت الميليشيات منع احتفالات المواطنين بالعيد الوطني، وقامت باختطاف عدد من الشبان، ومصادرة الأعلام الوطنية، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقل موقع "الحرف28" اليمني عن مصادر محلية قولها إن ميليشيات الحوثيين نفذت حملة اختطافات في مدينة إب، ضد عدد من المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وأطلقت الرصاص الحيّ لتفريقهم، كما اختطفت 6 شبان من حيّ جامع "الحشاش" كانوا يحملون الأعلام الوطنية أثناء احتفالية صغيرة بحيّهم.
وخرج المئات من أبناء مدينة إب، اليوم الثلاثاء، في احتفالات شعبية بعيد الثورة اليمنية عبر مواكب سيارات، رافعين الأعلام ومرددين هتافات وطنية، في تحدٍ واضح لعملية القمع التي طالت المحتفلين مساء أمس.
وقالت الباحثة اليمنية في معهد الشرق الأوسط، في واشنطن، ندوى دوسري، في منشور على منصة "إكس": "في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، وضع العلم اليمني على السيارات، وبيعه في الشارع، احتفالاً بذكرى ثورة 26 سبتمبر، جريمة تستحق إطلاق النار والترهيب. هذا هو مدى تكريس الجماعة المتمردة لإعادة الإمامة".