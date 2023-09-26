الحوثيون يقمعون احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة سبتمبر

نفَّذت ميليشيات الحوثيين، مساء أمس الإثنين، حملات قمع طالت مواطنين يمنيين محتفلين بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر، في كل من صنعاء وإب الخاضعتين لسيطرتها، شمال البلاد.

وصادرت ميليشيات الحوثيين، عبر حواجز أمنية مستحدثة، موزعة على العاصمة صنعاء، الأعلام اليمنية من المواطنين المحتفلين بذكرى الثورة، ونزعتها من سياراتهم تحت تهديد السلاح.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تُظهر عناصر مسلحة ترتدي زيّ قوات أمنية تابعة للحوثيين في صنعاء، وهم ينزعون الأعلام من سيارات المواطنين، ويطلقون النار على سيارة رفض سائقها نزع العلم اليمني عنها.