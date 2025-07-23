الجيش الإسرائيلي يتوغل بمنطقتين في ريف القنيطرة السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي توغل داخل منطقتين في ريف القنيطرة، جنوب غربي سوريا.

وذكر المرصد أن "دورية تابعة للقوات الإسرائيلية، مكوّنة من 3 آليات عسكرية، توغلت داخل بلدة صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، في خطوة جديدة ضمن سلسلة التحركات الميدانية الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري".

وأضاف أن "عناصر الدورية حاولوا الحديث مع الأهالي أثناء مرورهم داخل البلدة، إلا أن السكان رفضوا أي شكل من أشكال التواصل، وأظهروا موقفًا حاسمًا بطلب مغادرتهم الفورية للمنطقة".

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وبحسب المرصد، رشق الأطفال سيارات الدورية الإسرائيلية بالحجارة، "في تعبير غاضب عن الرفض الشعبي لوجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية".

إلى ذلك، "شهد ريف القنيطرة الأوسط تحركاً جديدا للقوات الإسرائيلية، تمثل بتوغلها باتجاه قرية الحلبي، في إطار استمرار تحركاتها العسكرية جنوب سوريا"، بحسب المرصد.

وأقامت القوات الإسرائيلية حاجزًا عسكريًا مؤقتًا على الطريق العام قرب مدخل القرية، كما شوهد عدد من عناصرها منتشرين في محيط سرية عسكرية سابقة تابعة لقوات النظام السابق تقع قرب المنطقة.

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تأتي هذه التطورات في ظل توغلات متكررة تشهدها المنطقة، دون صدور أي تعليق رسمي من الجهات الحكومية السورية حتى الآن.