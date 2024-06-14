حماس: مقتل رهينتين في غارة إسرائيلية على رفح
قالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عبر تطبيق "تيليغرام"، إن اثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قُتلا.
وأوضحت الكتائب في بيانها الذي نشرته اليوم، أن الرهينتين قتلا جرّاء غارة إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة قبل بضعة أيام. حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
يذكر أن حماس كانت أعلنت قبل أيام مقتل 3 من الرهائن، في العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وقال إنه تمكن عبرها من تحرير 4 رهائن.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" دعت إلى التحقيق في تلك العملية.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالًا للمدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، شدد فيه على أن الخسائر الفادحة في الأرواح بين المدنيين الفلسطينيين التي رافقت العملية تستدعي التحقيق.