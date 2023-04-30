تمديد توقيف النائب الأردني عماد العدوان 8 أيام في إسرائيل

قال جواد بولس، محامي النائب الأردني الموقوف في إسرائيل عماد العدوان، إن محكمة إسرائيلية قررت، اليوم الأحد، تمديد توقيف العدوان لـ 8 أيام إضافية.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية طلباً إلى المحكمة بتمديد توقيف النائب العدوان 12 يوما إضافيا على ذمة التحقيق، ما دفع محاميه الثلاثة إلى رفض ذلك، فيما لم تسمح لهم المحكمة بلقاء موكلهم، وفقاً لموقع "عمون" المحلي.

وانعقدت المحكمة، اليوم الأحد، قبل يوم واحد من انتهاء مدة تمديد التوقيف لثمانية أيام بحكم أن غدًا الإثنين يصادف يوم عطلة رسمية في إسرائيل.