تمديد توقيف النائب الأردني عماد العدوان 8 أيام في إسرائيل
قال جواد بولس، محامي النائب الأردني الموقوف في إسرائيل عماد العدوان، إن محكمة إسرائيلية قررت، اليوم الأحد، تمديد توقيف العدوان لـ 8 أيام إضافية.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية طلباً إلى المحكمة بتمديد توقيف النائب العدوان 12 يوما إضافيا على ذمة التحقيق، ما دفع محاميه الثلاثة إلى رفض ذلك، فيما لم تسمح لهم المحكمة بلقاء موكلهم، وفقاً لموقع "عمون" المحلي.
وانعقدت المحكمة، اليوم الأحد، قبل يوم واحد من انتهاء مدة تمديد التوقيف لثمانية أيام بحكم أن غدًا الإثنين يصادف يوم عطلة رسمية في إسرائيل.
وفي السياق، تجمّع مئات الأردنيين، اليوم الأحد أمام مقر النائب عماد العدوان في منطقة الشونة الجنوبية، مطالبين حكومة بلادهم بالعمل على الإفراج الفوري عنه.
وبحسب موقع "عمون" الأردني، فقد شهدت الفعالية حضوراً شعبياً واسعاً من مختلف محافظات المملكة لدعم ومؤازرة النائب العدوان، ومطالب ذويه بالعمل على الإفراج عنه وإعادته إلى الأردن.
ولفت الموقع إلى أن الفعالية تزامنت مع انعقاد جلسة محاكمة للنائب عماد العدوان أمام محكمة إسرائيلية، منعت خلالها المحكمة محامي الدفاع من لقاء موكلهم.