بعد موقف حماس.. بن غفير يحذر نتنياهو من وقف الحرب

علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، على إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، محذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "إذا استسلم لحماس وأوقف الحرب، فسيكون ذلك صرخة لأجيال وفرصة ضائعة هائلة" وفق تعبيره.

وأضاف بن غفير: "لدينا الآن فرصة لهزيمة حماس، وأقول لرئيس الوزراء: ليس لديك تفويضٌ بالمضي قدمًا في صفقة جزئية دون هزيمة حماس"، بحسب موقع "واي نت" العبري.

واليوم الأحد، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، الموافقة على المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء، معربًا عن أمله في أن يكون مقدمة لإنهاء الحرب في غزة، بحسب ما صرح عبر حسابه على "فيسبوك".

من جهته، قال مسؤول في الحركة، اليوم الاثنين، إنها أبلغت الوسطاء موافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

ولم يقدم المسؤول الذي تحدث لـ"رويترز" مزيدًا من التفاصيل.