السودان.. مسيّرات مجهولة تستهدف مراكز أمنية وعسكرية في القضارف

استهدفت طائرات مسيرة مجهولة الثلاثاء، مقرات جهاز الأمن والمخابرات والفرقة الثانية والسلطة القضائية بمدينتي القضارف والفاو شرقي السودان، وفقًا لشهود عيان.

وقال شهود العيان لـ"إرم نيوز"، إن "طائرات مسيرة مجهولة المصدر دمَّرت أجزاء كبيرة من مقر جهاز الأمن والمخابرات وجزءًا من مقر الجهاز القضائي بمدينة القضارف، وأخرى استهدفت مقر الفرقة الثانية التابعة للجيش بمدينة الفاو القريبة، فيما لم يعرف بعد عدد الضحايا".

وأكدوا "سماع دوي انفجارات مع أصوات المضادات الأرضية التي أطلقها الجيش السوداني؛ ما سبب حالة من الهلع بين سكان المدينة، مشيرين إلى أن السلطات أصدرت على الفور قرارًا بإغلاق سوق القضارف".

وتقع مدينة القضارف في شرق السودان على الحدود مع دولة إثيوبيا، وهي واحدة من الولايات التي ما زالت خارج دائرة الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.