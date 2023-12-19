"الدعم السريع" تسيطر على "ودمدني" وسط السودان

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على مدينة "ودمدني" بولاية الجزيرة، بعد 4 أيام من المعارك العنيفة مع الجيش السوداني.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن قوات الدعم السريع انتشرت صباح اليوم الثلاثاء في شوارع "ودمدني" وأقامت ارتكازاتها على مداخل ومخارج المدينة، فيما تواصلت حركة نزوح السكان نحو المدن والقرى المجاورة.

ونشرت قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مقاتليها وهم أمام بوابة الفرقة الأولى مشاة التابعة للجيش بمدينة ودمدني.

‏وقالت في بيان على منصة "إكس"، إنها "لم ترغب يومًا في مهاجمة ودمدني لولا تهديدات قائد الجيش الفريق البرهان المعلنة وتأكيداته بحشد 40 ألف مستنفر وتجهيز الفرقة الأولى لتكون مركزا للقضاء على الدعم السريع وما تبعها من تحركات كبيرة لعناصر المؤتمر الوطني في المدينة".