يواجه حالة فوضى.. الجيش الإسرائيلي يجهز خطة تُشدد الحصار على غزة

من المنتظر أن يعرض الجيش الإسرائيلي على الكابينت خطة جديدة لتشديد الحصار على قطاع غزة وتوسيع الهجمات والعمليات العسكرية، بناءً على طلب القيادة السياسية، وفق ما كشفت هيئة البث العبرية وموقع بحداري حريديم.

وبحسب الإعلام العبري، من المتوقع أن يقدم الجيش الإسرائيلي خطةً تتضمن تشديد الحصار على القطاع وتوسيع نطاق المناورة لتشمل مناطق إضافية. ويقول مصدر مطلع على التفاصيل إن الخطة لم تشمل احتلال القطاع بأكمله.

وذكر تقرير لقناة "كان" العبرية أنه في هذه المرحلة لا توجد تفاصيل دقيقة حول المواقع التي سيتوسع فيها الجيش، لكن المواقع الباقية التي تمثل نحو 10% من غزة من المناطق التي تعتقد إسرائيل في وجود الرهائن فيها.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الخطة للقناة إنه حتى الآن لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي وضع خطة لاحتلال القطاع بأكمله، ووفقا له فمن غير المتوقع أن يحدث هذا.

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وأكد مصدر إسرائيلي آخر للقناة أن "تل أبيب في أسوأ وضع حاليًا، فمفاوضات الاتفاق متوقفة، والجيش الإسرائيلي في حالة من الفوضى في القطاع، وجنوده يُقتلون، وحماس لا تشعر بالضغط. ناهيك بتصريحات ترامب اليوم التي تؤكد وجود مجاعة في غزة".

وربطت صحيفة "جيرزاليم بوست" بين هذه التطورات، وانتقادات زعيم المعارضة يائير لابيد للاستراتيجية الحالية للحكومة في غزة.

وقال لابيد: "إذا لم ننهِ الحرب الآن، فلن يعود الرهائن، وسيستمر الجيش الإسرائيلي في خسارة أفضل مقاتليه، وستتفاقم الكارثة الإنسانية، وسيغلق العالم أبوابه في وجه الإسرائيليين".

وقدم لابيد خطة بديلة تتضمن صفقة شاملة للرهائن، تفضي إلى خروج إسرائيل من غزة، مع تمركز الجيش الإسرائيلي حولها والعمل انطلاقًا منها لتفكيك حركة حماس.