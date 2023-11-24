بريطانيا تقدم مساعدات بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لغزة

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) أخرى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة.

وسيلتقي كاميرون بزعماء فلسطينيين ووكالات إغاثة.

وكان كاميرون قد التقى أمس الخميس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع استمرار القتال بين إسرائيل وحركة حماس، قبل بدء سريان هدنة مدتها أربعة أيام، وقبل إطلاق سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليًا من المحتجزين.