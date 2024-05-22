الصومال تقرر ترحيل 6 مغاربة محكومين بالإعدام

كشف "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في المغرب، الثلاثاء، عن صدور قرار بترحيل 6 مغاربة محكومين بالإعدام في الصومال إلى المملكة.

وقال المجلس، في بيان له، إنه "اطلع على قرار إعادة 6 مغاربة بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال، نهاية فبراير الماضي، للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية".

وأكد أنه "تواصل مع عائلات السجناء الستة، واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية، وفاعلين حقوقيين خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".

ودعا هؤلاء الأطراف إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة، والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة".

وأصدرت محكمة عسكرية في شمال الصومال نهاية شباط/ فبراير الماضي، أحكاماً بالإعدام على 6 مواطنين مغاربة لمحاولتهم "تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد".

وقال نائب رئيس المحكمة، العقيد علي إبراهيم عثمان لإذاعة "صوت أمريكا" الصومالية، حينها، إن "المتشددين الأجانب تلقوا تدريبات في قاعدة تنظيم داعش بجبال كال ميسكات في المنطقة الشمالية الشرقية من الصومال".

في السياق، أشار محامي المتهمين، إلى أنهم "تعرضوا للتضليل للانضمام إلى داعش، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب".

وفي وقت سابق، طالبت جمعيات غير حكومية، السلطات المغربية بالعمل على إنقاذ 6 شبان من حكم الإعدام الصادر بحقهم في الصومال.