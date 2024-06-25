الأمن الأردني يضبط مخبأ سريًا يحوي متفجرات شرق عمان
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، مساء الاثنين، اكتشاف مخبأ سري يحوي متفجرات في مخزن تجاري، شرقي العاصمة عمان.
وقال الأمن العام في بيان نشره على "فيسبوك" إن "التحقيقات بقضية ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفيت به مواد متفجرة في أبو علندا".
وأضاف أن "الأجهزة الأمنيّة طوّقت منذ الصباح وعزلت محلا تجاريا في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات"، مؤكدا أن "فرق المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنيّة تعاملت مع الموقع وفجّرت المواد المتفجرة المخزّنة داخل المحل التجاري".
وأشار البيان إلى أن "عمليات التفجير انتهت وبأعلى درجات المهنية والحرفيّة ودون أي إصابات وأضرار تذكر".
وفي حين لم يقدم بيان الأمن العام أي تفصيلات حول مبررات وجود تلك المواد المتفجرة والجهات التي تخزنها، إلا أنه أكد بأن القضية ما تزال قيد التحقيق وسيتم نشر التفاصيل كافة حال الانتهاء من التحقيقات.
وكان الأمن العام، أعلن السبت الماضي، العثور على متفجرات خزنها أشخاص داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية، مشيرا إلى أن فرق المتفجرات في سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية فجرت المواد المخزنة داخل الموقع .