الأمن الأردني يضبط مخبأ سريًا يحوي متفجرات شرق عمان

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، مساء الاثنين، اكتشاف مخبأ سري يحوي متفجرات في مخزن تجاري، شرقي العاصمة عمان.

وقال الأمن العام في بيان نشره على "فيسبوك" إن "التحقيقات بقضية ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفيت به مواد متفجرة في أبو علندا".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنيّة طوّقت منذ الصباح وعزلت محلا تجاريا في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات"، مؤكدا أن "فرق المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنيّة تعاملت مع الموقع وفجّرت المواد المتفجرة المخزّنة داخل المحل التجاري".