مصادر لـ"إرم نيوز": "حزب الله" يحدّث نظم الحماية في مواقعه جنوبي لبنان

كشفت مصادر عسكرية لبنانية مطلعة، عن أن ميليشيا حزب الله شرعت أخيرًا في تحديث نظم الحماية لغرف العمليات ومواقع الاستطلاع والمقار العسكرية في مناطق في النبطية وصور ومرجعيون، في ساحة جنوب لبنان المتوترة مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"إرم"، أن التحديث تم العمل عليه خلال الفترة الأخيرة باستقدام نظم حماية متطورة، في ظل تكرار مستمر لقصف إسرائيلي لمواقع لميليشيا حزب الله في الجنوب، بعد اختراق دوائر التأمين وفك شفراتها حتى أصبحت في مرمى الاستهداف، وهو ما أثّر بشكل سلبي على الاستعدادات الدفاعية لميليشيا حزب الله .

واعتمدت عملية التحديث بشكل كبير على الحصول على برامج وشفرات لها درجة تأمين عالية، وتحمل تكنولوجيا متطورة في تجديد دوائر الإغلاق، لمنع أي اختراق يضرب "عنكبوتية" تلك الشفرات، وذلك على حد قول المصادر.