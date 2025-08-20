logo
لجنة إسرائيلية تقر مشروع E1 الاستيطاني

سموتريتش يستعرض مخطط E1 الاستيطانيالمصدر: رويترز
فريد كمال
20 أغسطس 2025، 12:15 م

أعلنت إسرائيل، ممثلة باللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، موافقتها النهائية على المشروع الاستيطاني E1 الذي يقسم الضفة الغربية إلى نصفين.

 وتؤكد منظمات حقوقية أن المشروع يدمر خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وتقع المنطقة المستهدفة بالمشروع شرق القدس، وظل إقامة المشروع الاستيطاني فيها قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلى أن حصل اليوم الأربعاء على الموافقة النهائية من اللجنة الإسرائيلية.

وتتضمن الخطة إقامة حوالي 3400 وحدة سكنية في ما تسمى المنطقة E1، بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها حوالي 12 كيلومترا مربعا.

ومن جهته، لم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى اللحظة على الموافقة المفاجئة للجنة.

وإضافة إلى الاستيطان في منطقة E1 تتضمن الخطة تعزيز مستوطنة جديدة في منطقة أشاهل.

ووفق ما أوردته القناة السابعة، تشمل خطة E1 حوالي 3400 وحدة سكنية جديدة، وهي خطوة يُروّج لها بعد عقود من الوعود التي لم تُنفّذ، ويربطها مرتقبون بتصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى، وأيضا مواجهة الاعترافات الدولية بدولة فلسطينية.

كما تمت الموافقة على التقدم في توسيع مستوطنة أشاهل، التي تشمل 342 وحدة سكنية ومباني عامة وبنية تحتية.

 ومن جانبه، رحب وزير المالية ووزير الدفاع الإداري بتسلئيل سموتريتش، بالقرار، وقال: "اليوم نُثبت الحقائق التاريخية على أرض الواقع".

وأضاف: "في E1 تحقق إسرائيل أخيرًا ما وعدنا به لسنوات. هذه لحظة فارقة في مسيرة الاستيطان والأمن وإسرائيل بأكملها".

وعن مستوطنة أشاهل، يقول سموتريتش "نخطو خطوة أخرى إلى الأمام في بناء مستوطنة جديدة وكاملة، تضم مئات الوحدات السكنية."

وأكد: "الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات، بل بالأفعال".

