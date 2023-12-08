جبهة لبنان "المساندة لغزة" تدخل شهرها الثاني
دخلت الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شهرها الثاني، بعد أن شهدت أعمالًا قتالية كـ"جبهة مساندة لغزة" على ما تصفها ميليشيا حزب الله بعد يوم من معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
واليوم، أصيب لبناني جراء قصف إسرائيلي طال منطقة "راشيا الفخار" في القطاع الشرقي جنوبي البلاد، وشمل القصف كذلك أطراف "كفرشوبا" و"حلتا" و"سهل الماري"، وصولا إلى "مركبا" و"حولا" و"وادي البياض" و"بليدا".
وفي القطاع الأوسط تعرضت أطراف بلدات "عيتا الشعب" و"رامية" للقصف، الذي امتد إلى بلدات "الضهيرة" و"الناقورة" و"شيحين" و"زبقين" في قضاء صور.
من جهته، استهدفت ميليشيا حزب الله موقع "مسكافعام" قبالة بلدة العديسة جنوبي لبنان، بعد سلسلة عمليات نفذها أمس، وأعقبها قصف وغارات لسائر المناطق الحدودية.
واستهدفت إحدى الغارات ليلا منزلا في مجدل زون، وأفيد عن وقوع إصابات فيه بين قتلى وجرحى.
ونعت اليوم ميليشيا حزب الله أحد عناصرها، بعد إعلانه عن مقتل ثلاثة بالأمس.
كما نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اثنين من عناصرها ذكرت أنهما سقطا عند الحدود في جنوب لبنان.
وسجلت الساعات الماضية جولة تصعيد حادة على جبهة الجنوب واستمرت لغاية الفجر، وسط إلقاء الجيش الإسرائيلي للقنابل المضيئة، وتحليق لطائرات التجسس التي وصلت إلى أجواء مدينة بعلبك في أقصى شرق لبنان.