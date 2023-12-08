جبهة لبنان "المساندة لغزة" تدخل شهرها الثاني

دخلت الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شهرها الثاني، بعد أن شهدت أعمالًا قتالية كـ"جبهة مساندة لغزة" على ما تصفها ميليشيا حزب الله بعد يوم من معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واليوم، أصيب لبناني جراء قصف إسرائيلي طال منطقة "راشيا الفخار" في القطاع الشرقي جنوبي البلاد، وشمل القصف كذلك أطراف "كفرشوبا" و"حلتا" و"سهل الماري"، وصولا إلى "مركبا" و"حولا" و"وادي البياض" و"بليدا".

وفي القطاع الأوسط تعرضت أطراف بلدات "عيتا الشعب" و"رامية" للقصف، الذي امتد إلى بلدات "الضهيرة" و"الناقورة" و"شيحين" و"زبقين" في قضاء صور.