"نيويورك تايمز": إيران بين معضلتين بسبب حرب غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن حكام إيران تعهدوا على مدى أكثر من 4 عقود بتدمير إسرائيل، مشيرة إلى أن القادة العسكريين الإيرانيين عملوا على تدريب وتسليح الجماعات المعادية لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك "حزب الله"، وحركة "حماس".

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أنه "عندما نفذت حماس الهجوم على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، أشاد المسؤولون الإيرانيون به باعتباره إنجازًا بالغ الأهمية، وحطم شعور الدولة اليهودية بالأمن".

ورأت الصحيفة أن إيران تواجه، الآن، معضلة تتمثل في كيفية الرد -هي والميليشيات التابعة لها - على الغزو الإسرائيلي لغزة، وما إذا كان عليها تعزيز أوراق اعتمادها الثورية على حساب خطر إشعال حرب إقليمية أوسع نطاقًا.

وفي هذا الصدد، قال المحلل الإيراني المقرب من الحكومة، ناصر إيماني، في تصريحات صحفية، إنه "لا يوجد ما يدفع إيران للتورط، حاليًا، في حرب مباشرة مع إسرائيل، لأن طهران لديها ميليشيات محور المقاومة التي تتبع سياسات إيران وإستراتيجياتها، وتتصرف نيابة عنها".

وأضاف إيماني أنه "في الوقت الحالي، إيران في وضع السيطرة، فهي تطلب منهم جميعًا، بما في ذلك حزب الله، أن يبقوا الأمور في حالة غليان، ولكن في الوقت ذاته المحافظة على ضبط النفس".