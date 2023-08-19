إصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات في القدس والضفة‎ الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بالرصاص الحي والاختناقات، ليل الجمعة السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وفي مخيم شعفاط بالقدس أصيب عشريني من سكان بلدة حزما في ضواحي القدس بجراح خطيرة بعد أن أطلقت قوة من حرس الحدود الإسرائيلي، النار على مركبة فلسطينية، حاولت دهسهم.

كما اعتقلت القوة الإسرائيلية شخصًا آخر كان في المركبة، وتمت مصادرتة المركبة، والتي تبين أنها كانت مسروقة، بحسب ما أوردته الشرطة الإسرائيلية.

وفي حي سلوان، جنوب المسجد الأقصى، أصيب فتى فلسطيني "15 عامًا" برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الفتى كان يهم بإلقاء زجاجة حارقة على الجيش، ما اضطر عناصر الشرطة إلى تحييده.