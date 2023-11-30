إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة "خطيرة" من الأردن

أعلنت مصادر إسرائيلية إحباط عملية تهريب أسلحة وصفتها بـ"الخطيرة" من الأردن، قالت إنها كانت في طريقها إلى "عناصر في الخليل".

وبحسب موقع "واي نت" الإسرائيلي، فإن وحدة دفاع الشرطة الجنوبية الإسرائيلية ضبطت 137 قطعة سلاح، منها 120 مسدسا و17 بندقية إم 16.

ونقل الموقع عن مسؤول في الشرطة أن التقديرات تشير إلى أن القيمة الإجمالية للأسلحة تبلغ نحو 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار).

وقالت مواقع ومنصات إسرائيلية إنه جرى إلقاء القبض على 4 من البدو بالقرب من مستوطنة "يروحام" في صحراء النقب وهم يهربون الأسلحة.

وأشارت إلى أن الضبطية واحدة من أكبر عمليات التهريب التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة.