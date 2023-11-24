الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال القيادي عمرو أبو جلا قائد القوة البحرية لحركة حماس بغارة جوية في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الأميرال دانيال هاغاري كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي "تمكن جيش الدفاع الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي من الذراع البحرية، عمان والشاباك، باستخدام الطائرات المقاتلة، من القضاء على عمرو أبو جلا، قائد القوة البحرية لحماس في خانيونس، وإرهابي آخر من القوة البحرية التابعة للمنظمة".

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس"، أن "عمر أبو جله كان ضابطاً كبيراً في القوة البحرية، وشارك منذ بداية القتال في إرسال عدد من الهجمات البحرية التي أحبطتها قواتنا".