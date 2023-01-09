هل يفلح "شركاء الانتقال السوداني" في تفكيك بنية نظام البشير؟

وضع أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، قضية تفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير، على رأس قضايا المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية، وسط توقعات بمقاومة "شرسة" قد يبديها النظام المتغلغل في بنية الدولة الاقتصادية والأمنية، بحسب محللين.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية، التي بدأت يوم الأحد، إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال شباط فبراير المقبل، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وستكون من بين مهام الحكومة المقبلة، قضية تفكيك نظام البشير السابق، وفقا لما نصت عليه وثيقتا "الدستور الانتقالي، والاتفاق السياسي الإطاري"، اللتين وقّع عليهما الشركاء السياسيون والعسكريون.

وبناء على ذلك، انطلق في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الإثنين، "مؤتمر خارطة طريق تجديد لجنة تفكيك نظام الـ 30 من حزيران/يونيو 1989"، وهو مختص بمراجعة تجربة اللجنة السابقة، ووضع رؤية جديدة لاستئناف عملية تفكيك وإزالة تمكين نظام حزب المؤتمر الوطني المنحل.