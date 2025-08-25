بريطانيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة "مروع"

دانت الخارجية البريطانية الاثنين القصف الإسرائيلي "المروّع" على مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، الذي عن أسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم خمسة صحافيين.

وشدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عبر منصة "إكس" على أنه "ينبغي حماية المدنيين والطواقم الطبية والصحافيين. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وكان الجيش الإسرائيلي، قتل اليوم الإثنين، 20 فلسطينيًا بينهم 5 صحفيين قضوا في غارتين متتاليتين بفارق زمني قليل، بعد أن وصلوا إلى موقع القصف في الطابق الرابع من قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.

والصحفيون الخمسة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، هم: مريم أبودقة، وحسام المصري، ومحمد سلامة، ومعاذ أبوطه، وأحمد أبوعزيز، وقد تم توثيق مقتلهم على الهواء مباشرة.