ترامب عن القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة: لم أعلم بذلك

logo
العالم العربي

بريطانيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة "مروع"

بريطانيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة "مروع"
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لاميالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2025، 3:28 م

دانت الخارجية البريطانية الاثنين القصف الإسرائيلي "المروّع" على  مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، الذي عن أسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم خمسة صحافيين.

وشدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عبر منصة "إكس" على أنه "ينبغي حماية المدنيين والطواقم الطبية والصحافيين. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

أخبار ذات علاقة

اللحظات الأولى لقصف مستشفى ناصر بخان يونس

من هم الصحفيون الذين قتلتهم إسرائيل في مجمع ناصر الطبي؟

 وكان الجيش الإسرائيلي، قتل  اليوم الإثنين، 20 فلسطينيًا بينهم 5 صحفيين قضوا في غارتين متتاليتين بفارق زمني قليل، بعد أن وصلوا إلى موقع القصف في الطابق الرابع من قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.

والصحفيون الخمسة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، هم: مريم أبودقة، وحسام المصري، ومحمد سلامة، ومعاذ أبوطه، وأحمد أبوعزيز، وقد تم توثيق مقتلهم على الهواء مباشرة.

أخبار ذات علاقة

مجمع ناصر الطبي بعد استهدافه

الجيش الإسرائيلي يقر بقصف مجمع ناصر الطبي ويفتح تحقيقا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC