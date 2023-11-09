صفارات الإنذار تدوي في السفارة الأمريكية بالعراق

قال عدة أشخاص في المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تقع بها السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، إن صفارات الإنذارات دوت للتحذير من هجوم محتمل مساء اليوم الأربعاء، لكن لم ترد تقارير عن وجود آثار لمقذوفات أو ضحايا.

ولم يرد متحدث باسم السفارة الأمريكية ومسؤول أمني بالحكومة العراقية على طلبات للتعليق.

والقوات الأمريكية والدولية الموجودة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى في ظل شن عشرات الهجمات على قواعدها في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بملاحقة المسؤولين عن الهجمات بما في ذلك الهجمات على ثلاث قواعد عسكرية في العراق تستضيف مستشارين للتحالف الدولي.

ومن بين هذه القواعد قاعدة عين الأسد في غرب العراق وقاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل.