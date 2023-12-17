"الغارديان": إسرائيل تواجه تحديات غير متوقعة في غزة
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس تواجه تحديات غير متوقعة تستدعي إعادة تقييم الجدول الزمني لإعلان النصر على الحركة، وسط بروز تساؤلات قوية حول فعالية الاستراتيجيات الهجومية الإسرائيلية وقدرة حماس على الصمود في وجه الحملة الإسرائيلية".
ووفق الصحيفة، "رغم تصوير إسرائيل تحقيقها مكتسبات كبيرة في الحرب، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد على الطبيعة الصعبة والمعقدة لتفكيك حماس. ففي حديثه مع مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، اعترف غالانت بأن حماس التي تمكنت من تطوير بنية تحتية متقدمة طيلة عقد من الزمن، تفرض تحدياً هائلاً لإسرائيل.
وشدد الوزير الإسرائيلي على أن إلحاق الهزيمة بالحركة المتطرفة سيتجاوز التقديرات الأولية، وهو ما يجعل الحاجة ماسة إلى مزيد من الوقت لتحقيق النجاح المنشود".
الموقف الإسرائيلي الحذر، كما تقول الصحيفة، ورد أيضاً على لسان مدير مخابرات الجيش الإسرائيلي اهارون هاليفا الذي أعرب عن اعتقاده بأن المعركة مع حماس ستستمر لعدة أشهر أخرى.
التقدم شمال غزة
كما تطرقت "الغارديان"، إلى الإيجازات الصحفية اليومية التي يقدمها الجيش الإسرائيلي والحديث فيها عن تقدم للقوات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، معتبرة أن الوقائع "لا تؤشر إلى سيطرة إسرائيلية محكمة على المناطق الرئيسية هناك، إذ لا تزال حماس منخرطة في العمليات القتالية من مسافة قريبة، وفي الكمائن، وإطلاق الصواريخ بشكل يومي".
وبينما تزعم إسرائيل أنها قتلت الآلاف من مسلحي حماس، أشارت الصحيفة إلى تقييم أجراه معهد دراسات الحرب وهو مؤسسة أبحاث أمريكية، من خلال إجراء مسوحات لـ19 كتيبة تابعة لحماس من شمال ووسط غزة، إضافة إلى الألوية المركزية، استناداً على معلومات مفتوحة المصدر، حيث كشف التقييم أن سبع كتائب من أصل 19 من كتائب حماس التي شملتها المسوحات، تدهورت قدراتها القتالية على نحو كبير، بينما تشير التقديرات إلى أن هناك تسعة تشكيلات عسكرية لحماس في جنوب غزة تتعرض الآن لضغط شديد، وهو ما يجعل تأثير العملية البرية على الهيكل التنظيمي لحماس غير مؤكد.
ونقلت "الغارديان" عن مايكل ميلشتاين وهو الخبير الذي درس ظاهرة الحركات المسلحة في الشرق الأوسط، تحذيره "من النظر إلى حماس كجيش تقليدي تابع لدولة ما، ويمكن إلحاق هزيمة حاسمة به"، قائلا: "على العكس تماما، تمتلك حماس مقدرة كبيرة على التكيف، والعمل ككيان مرن للغاية يجمع بين الحزب الحاكم، والمنظمة السرية والصندوق الخيري. وحتى لو تمكنت إسرائيل من القضاء على زعيم الحركة يحيى السنوار، فهذا لا يضمن انهيار حماس بالنظر إلى أن الأيديولوجية التي تقوم عليها تمتد إلى ما هو أبعد من القادة الأفراد".
ارتفاع شعبية حماس
وتناولت الصحيفة أيضاً، استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، والتي تشير إلى ارتفاع شعبية حماس في الضفة الغربية وغزة، ما اعتبرته تحدياً للافتراض القائل بأن الضغط العسكري وحده يمكنه القضاء على الحركة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "إن التركيز على شبكة الأنفاق الواسعة التي تعود لحماس، يضيف بعداً للصراع، فقد جرب الإسرائيليون إغراق بعض الأنفاق، بيد أن حماس تدعي بأن البنية التحتية للأنفاق مصممة لمقاومة إغراقها بالمياه. ولا تزال الأنفاق تمثل تحدياً كبيراً لإسرائيل، حيث يعترف أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة بعدم وجود نهج قتالي منظم لدى الجيش حتى الآن للتعاطي مع مشكلة الأنفاق".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية