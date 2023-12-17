"الغارديان": إسرائيل تواجه تحديات غير متوقعة في غزة

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس تواجه تحديات غير متوقعة تستدعي إعادة تقييم الجدول الزمني لإعلان النصر على الحركة، وسط بروز تساؤلات قوية حول فعالية الاستراتيجيات الهجومية الإسرائيلية وقدرة حماس على الصمود في وجه الحملة الإسرائيلية".

ووفق الصحيفة، "رغم تصوير إسرائيل تحقيقها مكتسبات كبيرة في الحرب، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد على الطبيعة الصعبة والمعقدة لتفكيك حماس. ففي حديثه مع مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، اعترف غالانت بأن حماس التي تمكنت من تطوير بنية تحتية متقدمة طيلة عقد من الزمن، تفرض تحدياً هائلاً لإسرائيل.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن إلحاق الهزيمة بالحركة المتطرفة سيتجاوز التقديرات الأولية، وهو ما يجعل الحاجة ماسة إلى مزيد من الوقت لتحقيق النجاح المنشود".

الموقف الإسرائيلي الحذر، كما تقول الصحيفة، ورد أيضاً على لسان مدير مخابرات الجيش الإسرائيلي اهارون هاليفا الذي أعرب عن اعتقاده بأن المعركة مع حماس ستستمر لعدة أشهر أخرى.