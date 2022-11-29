رئيس الوزراء العراقي يصل طهران في زيارة رسمية

وقال مصدر حكومي عراقي مطلع لـ"إرم نيوز"، إن "السوداني وصل طهران بزيارة رسمية، وسيعقد خلال الزيارة عدة اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، في الشأن الأمني والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى ملف المياه، وكذلك القضايا السياسية في المنطقة والعالم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مباحثات السوداني في طهران ستتركز على الملف الأمني وتداعيات القصف الإيراني على الأراضي العراقية، ومناقشة التهديدات الإيرانية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية برية داخل الأراضي العراقية، حيث سيكون الملف الأمني هو الأبرز خلال اجتماعات رئيس الحكومة العراقية مع القادة الإيرانيين".

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عامر الفايز، قد قال في وقت سابق لـ "إرم نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم زيارة طهران، يوم الثلاثاء المقبل، على رأس وفد حكومي كبير يضم وزراء ومسؤولين أمنيين بهدف مناقشة قضية القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، وتداعيات هذا القصف على سيادة البلاد وكذلك الأمن القومي العراقي".