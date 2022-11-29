رئيس الوزراء العراقي يصل طهران في زيارة رسمية
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بزيارة رسمية هي الأولى له منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وهذه ثالث رحلة خارجية يقوم بها السوداني منذ توليه رئاسة الوزراء، بعد الأردن والكويت.
وقال مصدر حكومي عراقي مطلع لـ"إرم نيوز"، إن "السوداني وصل طهران بزيارة رسمية، وسيعقد خلال الزيارة عدة اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، في الشأن الأمني والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى ملف المياه، وكذلك القضايا السياسية في المنطقة والعالم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مباحثات السوداني في طهران ستتركز على الملف الأمني وتداعيات القصف الإيراني على الأراضي العراقية، ومناقشة التهديدات الإيرانية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية برية داخل الأراضي العراقية، حيث سيكون الملف الأمني هو الأبرز خلال اجتماعات رئيس الحكومة العراقية مع القادة الإيرانيين".
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عامر الفايز، قد قال في وقت سابق لـ "إرم نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم زيارة طهران، يوم الثلاثاء المقبل، على رأس وفد حكومي كبير يضم وزراء ومسؤولين أمنيين بهدف مناقشة قضية القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، وتداعيات هذا القصف على سيادة البلاد وكذلك الأمن القومي العراقي".
وأضاف الفايز أن "السوداني سيبحث في طهران العمل على إعادة تفعيل الوساطة العراقية بين الرياض وطهران، من أجل بدء جولة حوارات جديدة بين البلدين في العاصمة بغداد خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية بداية الشهر المقبل".
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أن "السوداني وحكومته منفتحون على كافة دول المنطقة والعالم، وحريصون على إقامة علاقات متوازنة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية بما يضمن مصلحة العراق".
وتلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت الماضي، دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران.
وستكون الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء العراقي للدولة الداعمة لـ"الإطار التنسيقي" الذي شكّل الحكومة العراقية الجديدة.