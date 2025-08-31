مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في ميفدون جنوبي لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، السبت، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب قرية ميفدون جنوبي لبنان، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إن صاروخاً سقط على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر، وأشارت إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم "بنية تحتية" تحت الأرض لميليشيا "حزب الله" جنوبي لبنان.

ونقلت "هيئة البث العبرية" عن متحدث باسم الجيش بأنه "رصد نشاطاً عسكرياً" في منطقة الشقيف، وأضاف أن وجود الموقع والنشاط فيه يُشكلان انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في المقابل إن "العدو الإسرائيلي نفذ غارتين على علي الطاهر وخراج كفرتبنيت والنبطية الفوقا، ارتجت معهما المنازل المجاورة". وأنه ألقى "منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب".