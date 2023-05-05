السودان.. مستشفيات تتحول إلى ثكنات عسكرية
قالت مصادر طبية في السودان، لـ"إرم نيوز"، اليوم الجمعة، إن قوات من الدعم السريع تمركزت داخل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة الخرطوم، بعد إخلائها من المرضى والكوادر الطبية.
وأكدت المصادر أن مستشفيات مثل "الخرطوم، والشعب، والأنف والأذن والحنجرة"، وسط الخرطوم، بجانب مستشفى شرق النيل في الخرطوم بحري، ومستشفى الولادة في أم درمان، "باتت ثكنات عسكرية لقوات الدعم السريع".
يأتي ذلك في وقت طوت فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسبوعها الثالث، وسط تدهور الوضع الإنساني للمدنيين الذين توزعوا بين الهروب والحصار داخل منازلهم.
من جهتها، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اليوم الجمعة، رفضها أي تواجد عسكري مسلح داخل المؤسسات الطبية المدنية والتي تعمل بقدرات أقل منذ بداية الحرب، حسب بيان.
وقال البيان إن "التواجد العسكري داخل المؤسسات الطبيبة أو الارتكاز خارجها أو استعمالها كمنصات للقصف يؤدي إلى إيقاف الخدمة تماما، بل يحولها لساحة معركة، ما يعرض الكوادر الطبية والمرضى لخطر الموت على حد سواء".
وطالب البيان الأطراف المتنازعة بعدم التواجد المسلح في المرافق الطبية أو قربها، وأن تراعي حرمتها وتحترم كرامة المرضى والكوادر الطبية.
ويكافح الأطباء في السودان لتقديم خدماتهم وسط ظروف بالغة الخطورة، في وقت خرجت 69% من المستشفيات عن العمل نتيجة تعرضها للقصف.
وفقد الأطباء خلال الحرب 14 طبيبا وطالب طب، بعد إصابات بالرصاص تعرضوا لها إما في مقرات العمل أو المنازل أو الشارع، بينما مازال خطر الموت يحدق بهم وهم يؤدون واجبهم الإنساني، حسب اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
وقالت نقابة الأطباء في تقرير سابق، إن (61) مستشفى خرج عن الخدمة، من أصل 88 مستشفى أساسيا في العاصمة الخرطوم والولايات، بينما الـ(27) مستشفى الأخرى، تعمل بشكل كامل أو جزئي بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، كما أنها مهددة بالإغلاق نتيجة لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والماء والكهرباء.
وأكد التقرير أن (16) مستشفى تم قصفها، و(19) أخرى تعرضت للإخلاء القسري، كما تعرضت (6) عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية، وغيرها لم يسمح لها بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات الطبية.
ولفت إلى أن جميع المستشفيات والمرافق الصحية والصيدليات، في مدينة الجنينة غرب دارفور، خارج الخدمة بعد الاعتداء عليها ونهبها، بجانب الاعتداء ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر.