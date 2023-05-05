السودان.. مستشفيات تتحول إلى ثكنات عسكرية

قالت مصادر طبية في السودان، لـ"إرم نيوز"، اليوم الجمعة، إن قوات من الدعم السريع تمركزت داخل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة الخرطوم، بعد إخلائها من المرضى والكوادر الطبية.

وأكدت المصادر أن مستشفيات مثل "الخرطوم، والشعب، والأنف والأذن والحنجرة"، وسط الخرطوم، بجانب مستشفى شرق النيل في الخرطوم بحري، ومستشفى الولادة في أم درمان، "باتت ثكنات عسكرية لقوات الدعم السريع".

يأتي ذلك في وقت طوت فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسبوعها الثالث، وسط تدهور الوضع الإنساني للمدنيين الذين توزعوا بين الهروب والحصار داخل منازلهم.