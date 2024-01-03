قاآني يتهم إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء هجوم كرمان

اتهم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، اليوم الأربعاء، إسرائيل وأمريكا بـ"تأمين" تفجير محافظة كرمان الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال قاآني خلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، إن "هجوم كرمان تم تأمينه عن طريق أمريكا والكيان الصهيوني، ولن نتخلّى عن محاولة القضاء على إسرائيل".