السودان.. الفارون من الحرب يواجهون مصيرا مجهولا في "وادي حلفا"

يعيش الفارون من جحيم الحرب في السودان، خاصة المتجمعون على "معبر حلفا" المؤدي إلى مصر، أوضاعاً مأساوية، فهم أمام مصير مجهول، بسبب أزمة الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر.

أما ذوو الحالات الخاصة منهم، فيعيشون ظروفا صعبة، فقد وصل عدد الوفيات منهم في اليوم الواحد إلى 6 حالات بمستشفى حلفا؛ بسبب تأخير إجراءات تأشيرة الدخول من الجانب المصري وإجراءات الخروج من الجانب السوداني.

وهناك حالات تحتاج للرعاية الطبية مثل مرضى الفشل الكلوي والسرطان وغيرها من الأمراض التي ينتظر أصحابها أكثر من 30 يوماً لتلقي العلاج"، بحسب مواطنين تحدثوا لـ"إرم نيوز" .

وروى محمد عبد المنعم من ذوي الحالات الخاصة وعضو مبادرة رعاية الحالات الخاصة، رحلة معاناته بمعبر وادي الحلفا التي استغرقت أكثر من 30 يوماً، موضحا أنه وصل إلى الوادي منذ شهر بعد رحلة هروبه من الخرطوم، وبسبب تأخير إجراءات الخروج من السودان، ظل في حلفا ما يقارب الشهر، وحتى الآن لم يحصل على تأشيرة الدخول إلى القاهرة.